– Это будет интересный матч, встречаются две команды, играющие в атакующий футбол. Кто фаворит? "Спартак", конечно, — приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Сегодня, 27 июля 2023 года, "Краснодар" на своем поле сыграет против московского "Спартака" в рамках стартового тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Начало данного противостояния запланировано на 20:00 (по столичному времени).
Напомним, в минувшем сезоне "Краснодар" дошел до Суперфинала Кубка России и остался с серебряными медалями. "Спартак", в свою очередь, вылетел на втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов.
Камоцци: "Спартак" является фаворитом в кубковой игре с "Краснодаром"
Экс-советник московского "Спартака" Франко Камоцци поделился мыслями о предстоящем кубковом поединке между "Краснодаром" и красно-белыми.
Фото: РИА Новости