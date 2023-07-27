Накануне финалист клубного ЧМ-2023 официально презентовал 26-летнего бразильца в качестве нового футболиста саудовской команды.
– Трансфер состоится только после получения первой суммы. Когда "Аль-Хиляль" должен ее заплатить? Ждем, на днях, – приводит слова Медведева издание "Спорт День за Днем".
Известно, что "Зенит" выручит от продажи своего главного актива в "Аль-Хиляль" 60 млн евро. Трансфер Малкома стал самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии "на вход" и чемпионата России "на выход". Сам Малком войдет в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов турнира.
Медведев – о том, почему "Зенит" не объявил об уходе Малкома: трансфер состоится только после получения первой суммы
Глава правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему "сине-бело-голубые" не объявили о трансфере лучшего бомбардира РПЛ-2022/23 Малкома в саудовский "Аль-Хиляль".
Фото: "Матч ТВ"