– "Сан-Паулу" требует у "Зенита" 40 млн евро за Нестора? Это неправда. Мы можем заключить сделку примерно на 15 млн евро, – приводит слова агента Sport24.
Ранее издание Goal раскрыло подробности переговоров между "Сан-Паулу" и "Зенитом" на предмет вероятного трансфера центрального полузащитника Родриго Нестора. По сведениям источника, бразильский клуб не намерен отпускать 22-летнего хавбека в Санкт-Петербург дешевле, чем за 40 млн евро. "Сине-бело-голубые" не намерены переплачивать за бразильца, в результате чего переговоры зашли в тупик.
У Родриго Нестора долгосрочный контракт с "Сан-Паулу" до февраля 2028 года. Его продажа может стать самой дорогой в истории клуба. В 35 матчах текущего розыгрыша чемпионата Бразилии Нестор записал на свой счет гол и пять ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.
Агент: неправда, что "Сан-Паулу" требует у "Зенита" 40 млн евро за Нестора. Мы можем заключить сделку примерно на 15 млн
Андре Кьюри, агент полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, опроверг информацию о сумме возможной сделки с санкт-петербургским "Зенитом".
Фото: Globall Look Press