– Кто является лидером "Динамо"? Мне очень нравятся Антон Шунин и Фомин. Но самый высокий потенциал из молодых у Тюки. Он в будущем может спокойно стать капитаном. У него хорошие качества и характеристики, чтобы стать лидером. Также, если Саба Сазонов будет продолжать в таком же духе, то вырастет в очень хорошего футболиста, – приводит слова Фернандеса Metaratings.
21-летний нападающий Константин Тюкавин имеет еще год по контракту с "Динамо". За его плечами 3 матча в майке национальной сборной России. За "бело-голубых" уроженец Котласа провел 93 игры, записав на свой счет 23 гола и 17 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. По слухам, этим летом приобрести Тюкавина хотел ЦСКА, однако дело не дошло до переговоров.
21-летний центральный защитник Саба Сазонов предпочел выступать за сборную Грузии. По слухам, уроженец Санкт-Петербурга может продолжить карьеру в "Лионе". Его рыночная стоимость оценивается в 3 млн евро.
Роберто Фернандес: в "Динамо" самый высокий потенциал из молодых у Тюкавина. В будущем он может спокойно стать капитаном
Парагвайский защитник "Динамо" Роберто Фернандес назвал нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина самым перспективным футболистом команды.
Фото: ФК "Динамо"