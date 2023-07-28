– Допускаю ли я, что могу однажды оказаться в ЦСКА или "Зените"? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера. Сейчас я хочу, чтобы все продолжалось так, как есть. Хочу выходить на поле и побеждать за "Спартак", радовать игрой болельщиков, – приводит слова Чернова "СЭ".
Никита Чернов, который прежде уже играл за ЦСКА, стал игроком "Спартака" зимой 2022 года. 27-летний защитник принял участие в 41 игре в составе "народной команды", записав на свой счет единственный гол и единственную результативную передачу. Контракт между сторонами рассчитан до конца календарного 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
Защитник "Спартака" Чернов – о возможном переходе в "Зенит" или ЦСКА: зависит от того, какое будет предложение
Защитник "Спартака" Никита Чернов не исключил своего возможного перехода в санкт-петербургский "Зенит" или московский ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"