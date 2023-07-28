Чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов порассуждал о проблемах с реализацией "красно-белых" в выездном матче Кубка России против "Краснодара" (1:2).
– У "Спартака" было много моментов, но реализация опять хромала? Но забивают же. В прошлом матче три, в этом два гола. То, что создают, – это здорово. Мне понравился Бонгонда. Видно, что футболист играющий, левша. Такого не хватало в "Спартаке".
Он должен добавить хитрости в атаках. Он легкий, может отдать, пробить, обыграть, убежать – скорость у него хорошая. Очень он мне понравился, несмотря на то, что пару раз зарядил непонятно куда. Но это ничего страшного. Главное, что был очень активен. Видно, что у него есть мастерство и техника, – приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
Конголезец отличился на 67-й минуте, став автором второго гола в ворота хозяев.
Накануне "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 в заключительном матче стартового тура групповой стадии Кубка России. "Красно-белые" в первом тайме получили численное преимущество после того, как за грубый фол получил прямую красную карточку полузащитник хозяев Эдуард Сперцян. В послематчевом интервью армянский футболист признал нарушение и справедливость наказания. В большинстве "Спартак" дважды поразил ворота "быков". Однако в компенсированное время команда Владимира Ивича отквитала один мяч, однако сравнять счет южанам так и не удалось - 1:2.
Кечинов: мне очень понравился Бонгонда, несмотря на то, что пару раз зарядил непонятно куда
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов порассуждал о проблемах с реализацией "красно-белых" в выездном матче Кубка России против "Краснодара" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"