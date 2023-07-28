"Бонгонда - очень качественный легионер, он здорово играл в "Кадисе". Посмотрим, как он будет выступать на дистанции, но думаю, этот игрок будет полезен "Спартаку" и дальше, это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Тео Бонгода пополнил состав московского "Спартака" в это летнее трансферное окно. 27-летний уроженец ДР Конго, выступающий на позиции правого вингера, подписал с "красно-белыми" контракт до 30 июня 2027 года. Предыдущим клубом нападающего был испанский "Кадис", за который он провел 32 матча и оформил 4+3 по системе гол плюс пас. Футболист уже дважды выходил на поле за российский клуб и провел на газоне суммарно 76 минут, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Семин - о новичке "Спартака": клубам РПЛ не хватает таких легионеров, как Бонгонда
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин оценил новичка московского "Спартака" Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"