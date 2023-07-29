— Для многих стала откровением его результативность во второй части сезона. Понятно, что в это в том числе большая заслуга Галактионова и партнеров по команде, но принижать его достижения, конечно, нельзя. Дзюба — своеобразный парень: кому-то он нравится, кому-то нет. Но нельзя не отметить его волевой характер и способность выходить из порой очень сложных ситуаций, что, конечно же, добавляет ему вистов.
34-летний нападающий Артем Дзюба стал игроком московского "Локомотива" в феврале текущего года. Он заключил контракт с "железнодорожниками" на 6 месяцев, а позже стороны продлили соглашение до июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на сезон). В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги форвард успел принять участие в 11 матчах, в которых он сумел забить 8 мячей и оформить 5 голевых передач.
Во втором туре стартовавшего недавно чемпионата России по футболу московский "Локомотив" в гостях сыграет против ив воронежского "Факела". Игра пройдет 30 июля. Она начнется в 17:30 (по столичному времени).
Источник: Sport24
Агент Агузаров: Дзюба — своеобразный парень: кому-то он нравится, кому-то нет
Известный футбольный агент Алан Агузаров высказался об игре 34-летнего нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"