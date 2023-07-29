Как сообщает источник, "Крылья Советов" заинтересованы в трансфере игрока команды "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева. Самарский клуб готов выкупить опорника у турков за один миллион евро. Самому полузащитнику "волжане" могут дать контракт с заработной платой в 50 миллионов рублей.
30-летний Магомед Оздоев выступает за турецкий "Фатих Карагюмрюк" с лета 2022 года. Действующий контракт российского игрока с командой рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2,2 миллиона евро
Ранее стало известно о том, что самарские "Крылья Советов" заключили новый контракт со своим спонсором БК "Фонбет". По сведениям инсайдера Ивана Карпова, букмекер будет выплачивать "волжанам" 150 миллионов рублей в год.
Источник: Sport24
Sport24: "Крылья Советов" готовы выкупить Оздоева за 1 млн евро и подписать с ним контракт на 50 млн руб в год
Российский полузащитник турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в стане самарских "Крыльев Советов".
Фото: Getty Images