"Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении", — сказал Севикян.
21-летний Севикян играл за сборные России всех возрастов, кроме основной команды. На клубном уровне Севикян с июля 2022 года выступает за "Пари НН". До этого россиянин с 2017 года выступал в составе "Леванте", а сам является воспитанником "Локомотива".
За сборную Армении уже выступают Хорен Байрамян, Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян, которые могли играть в составе сборной России.
Источник: Metaratings.
Севикян: если будет предложение от Армении, с удовольствием соглашусь играть за их сборную
Нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян рассказал, что готов принять приглашение от сборной Армении.
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