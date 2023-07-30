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Широков: можно ли назвать Малкома легендой "Зенита"? Это перебор

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Бывший футболист петербургского "Зенита" Роман Широков ответил на вопрос о том, можно ли считать нападающего "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Малкома легендой сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– Можно ли назвать Малкома легендой "Зенита"? Это перебор. Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком, – передает слова Широкова "Чемпионат".

26-летний Малком с 2019 года выступал в составе петербургского "Зенита". В стане клуба с берегов Невы ему удалось завоевать в общей сложности 10 трофеев. За сине-бело-голубых бразилец сыграл в 109 матчах и забил 42 мяча. Этим летом нападающий сменил клубную прописку и перебрался в "Аль-Хиляль". По сведениям интернет-портала Transfermarkt, клуб из Саудовской Аравии заплатит команде из России 60 миллионов евро за трансфер бразильца.


Малком Зенит Широков Аль-Хиляль
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