– Можно ли назвать Малкома легендой "Зенита"? Это перебор. Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком, – передает слова Широкова "Чемпионат".
26-летний Малком с 2019 года выступал в составе петербургского "Зенита". В стане клуба с берегов Невы ему удалось завоевать в общей сложности 10 трофеев. За сине-бело-голубых бразилец сыграл в 109 матчах и забил 42 мяча. Этим летом нападающий сменил клубную прописку и перебрался в "Аль-Хиляль". По сведениям интернет-портала Transfermarkt, клуб из Саудовской Аравии заплатит команде из России 60 миллионов евро за трансфер бразильца.
Широков: можно ли назвать Малкома легендой "Зенита"? Это перебор
Бывший футболист петербургского "Зенита" Роман Широков ответил на вопрос о том, можно ли считать нападающего "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Малкома легендой сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"