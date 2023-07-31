- Я много раз смотрел его матчи за сборную Армении. Он на протяжении последнего времени очень сильно играет, особенно в атаке. Он своими голами приносит большую пользу, выполняет громадный объем работы. Я думаю, это современный защитник, у которого большое будущее. Тикнизян - лучший крайний защитник РПЛ на данный момент? Я так не могу сказать, но он значительно прибавил по сравнению с прошлым годом, - передает слова Семина Metaratings.ru.
24-летний левый защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян в текущем сезоне забивал голы в каждом из трех сыгранных "железнодорожниками" матчах во всех внутрироссийских турнирах. Всего на счету футболиста в сезоне-2023/2024 4 забитых гола в 3 матчах.
В составе сборной Армении Тикнизян дебютировал в марте 2023 года и провел за нее 4 игры, в которых записал на свой счет 1 забитый гол и 1 результативный пас.
Семин: Тикнизян - современный защитник, у которого большое будущее
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о левом защитнике "железнодорожников" Наире Тикнизяне.
Фото: РПЛ