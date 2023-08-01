— На данный момент Квинси — наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Очень надеемся, что он и дальше продолжит помогать клубу. Детали по контрактным переговорам сейчас озвучить не могу, – передает слова Малышева "СЭ".
31-летний Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 года по 2018. В 2021 году Квинси вернулся в стан красно-белых. Действующий контракт нападающего с клубом из России рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне в составе столичных Промес принял участие в 37 матчах. Ему удалось записать на свой счет 25 забитых мячей и 10 результативных передач. Всего за "Спартак" футболист из Нидерландов сыграл в 217 матчах, в которых он забил 107 мячей и оформил 53 ассиста.
Гендиректор "Спартака": продление контракта с Промесом? Детали сейчас озвучить не могу
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев поделился информацией о возможном продлении контракта с нападающим Квинси Промесом.
Фото: РИА Новости