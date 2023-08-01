– Трудно оценить его форму, потому что он вышел всего два раза на 30 минут. Будем смотреть дальше. Марио очень долго не играл, понятно, что какое-то время у него уйдет на набор кондиции. Чисто визуально не показалось, что он имеет лишний вес? Мне нет. А имеет? В цифры не заглядывал, выглядит нормально. Тело спортсмена.
Этим летом защитник Марио Фернандес стал футболистом петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые заключили контракт с бразильским игроком до июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на сезон). Он уже успел принять участие в двух матчах клуба с берегов Невы – в чемпионате России с донским "Ростовом" (1:1), а также в Кубке страны с грозненским "Ахматом" (2:0).
Перед тем, как Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом", в СМИ появились слухи о том, что защитник имеет лишний вес. Отмечалось, что из-за этого сине-бело-голубые оттягивали официальную презентацию бразильца.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: не показалось ли, что Фернандес имеет лишний вес? Мне нет. А имеет?
Член правления петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался о новичке сине-бело-голубых Марио Фернандесе.
Фото: ФК "Зенит"