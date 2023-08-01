– Малком должен был срочно уехать на медицинское обследование. Но мы договорились с ним и его новым клубом, что он приедет на один из домашних матчей "Зенита", когда позволит время. Хотя он уже записал видеообращение. Мы его пока полностью не показали.
Нападающий Малком с 2019 года являлся футболистом петербургского "Зенита". Этим летом бразильский игрок сменил клубную прописку. Он покинул стан сине-бело-голубых, с которыми выиграл в общей сложности 10 трофеев, и перебрался в "Аль-Хиляль". Он заключил с новой командой соглашение, рассчитанное до июня 2027 года. По словам Александра Медведева, коллектив с берегов Невы заработает на трансфере Малкома 60 миллионов евро. Отметим, что четыре года назад "Зенит" приобрел южноамериканца у каталонской "Барселоны" за 40 миллионов евро (по версии интернет-портала Transfermarkt).
Источник: "Чемпионат"
Медведев: договорились с Малкомом и его новым клубом, что он приедет на один из домашних матчей "Зенита"
Член правления петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что сине-бело-голубые собираются устроить церемонию прощания нападающему Малкому, который недавно перешел в саудовский "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"