– Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Наполи" сделал предложение петербургскому "Зениту" по трансферу полузащитника Вендела. Сообщалось, что клуб из Неаполя изъявил готовность приобрести бразильского футболиста за 25 миллионов евро. Однако сегодня генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев, находящийся в правлении команды, заявил, что российский клуб не получал предложений от действующего чемпиона Серии A.
Полузащитнику Венделу 26 лет. Он выступает в составе петербургского "Зенита" с 2020 года. Текущий контракт между бразильцем и сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 24 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Медведев: хочет ли "Зенит" продать Вендела? У нас товар, у вас купец
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев прояснил ситуацию с трансфером полузащитника команды Вендела.
Фото: ФК "Зенит"