– Да, "Динамо" сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами. Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в "Динамо" — в большой клуб. А в этом никто не будет ему препятствовать, – передает слова Деменцевича Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале опубликовал информацию о том, что московское "Динамо" сделало предложение белорусскому БАТЭ по трансферу голкипера Андрея Кудравца. По его сведениям, бело-голубые изъявили готовность заплатить за футболиста борисовского клуба 500 тысяч евро.
19-летний Андрей Кудравец является воспитанником БАТЭ. Действующий контракт белоруса со своей родной командой рассчитан до декабря 2024 года.
Гендиректор БАТЭ: в зимнее трансферное окно предложение "Динамо" по Кудравцу будет рассмотрено
Генеральный директор белорусского БАТЭ Михаил Деменцевич отреагировал на новость о том, что вратарь его команды Андрей Кудравец может продолжить карьеру в московском "Динамо".
Фото: ФК БАТЭ