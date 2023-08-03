Как будем решать вопросы с низкой посещаемостью? Основная задача — создание такой атмосферы и такого уровня сервисов, которые превратят поход на "Спартак" в праздник и привычку, сделают это модным", — сказал Белых.
Отметим, что минувший сезон для московской команды из Тушино закончился третьим местом в Российской Премьер-Лиги. Нынешний сезон "Спартак" начал с трёх побед подряд, не заметив своих соперников в чемпионате России (дважды) и Кубке страны. Тренирует красно-белых испанский специалист Гильермо Абаскаль.
Источник: Sport24.
Белых: нужно создать атмосферу, чтобы поход на матчи "Спартака" стал праздником и привычкой
Исполнительный директор "Спартака" Сергей Белых высказался на тему низкой посещаемости команды.
Фото: ХК "Авангард"