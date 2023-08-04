– Мы обедали с Аббосом в Ташкенте, он советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Я поддержал его решение, ведь для футболиста всегда важно перейти на более высокий уровень, – приводит слова Шомуродова "Чемпионат".
4 августа московский ЦСКА объявил о заключении соглашения с хавбеком национальной сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым. Контракт с 19-летним узбеком подписан до конца сезона-2025/26 и предусматривает опцию продления. Ранее трансфер был под угрозой срыва из-за экономических санкций в отношении "красно-синих".
В 2022 году воспитанник "Пахтакора" был признан лучшим молодым игроком Узбекистана. Минувшей весной Файзуллаев помог молодежной сборной Узбекистана выиграть Кубок Азии U20 и получил награду лучшему футболисту турнира. В нынешнем году новичок ЦСКА дебютировал в главной команде страны и отметился голом в трех матчах.
В составе "Пахтакора" Абоссбек провел 41 матч, записав на свой счет 10 голов и 3 ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 750 тыс евро.
Шомуродов: Файзуллаев советовался со мной по поводу перехода в ЦСКА. Я поддержал его решение
Нападающий итальянского клуба "Кальяри" и капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов признался, что новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев советовался с ним перед трансфером в ЦСКА.
Фото: ФК "Рома"