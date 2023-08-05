Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
15:00
РостовНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.1
Рубин
17:30
СпартакНе начат
П1 3.4X 3.7П2 2.2
Оренбург
17:30
УралНе начат
П1 2.33X 3.6П2 3.1
ЦСКА
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.06X 3.85П2 3.6

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
16:00
ХимкиНе начат
П1 3.25X 3.45П2 2.22
Тюмень
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.5X 3.25П2 2.9
Торпедо
18:00
СоколНе начат
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: "Спартак" хочет избавиться от защитника Леона Классена

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского "Спартака" Леон Классен в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Фото: РФС
Как сообщает источник, "Спартак" не рассчитывает на защитника Леона Классена. Красно-белые этим летом могут продать или отдать в аренду защитника. Сейчас москвичи активно ищут варианты для своего игрока. Отмечается, что уход Классена стал еще более актуален после того, как столичные практически оформили трансфер фулбэка греческого "Олимпиакоса" Олега Рябчука.

23-летний Леон Классен с 2022 года выступает за московский "Спартак". Действующий контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: Metaratings


Спартак Российские трансферы Классен
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится