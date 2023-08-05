Как сообщает источник, "Спартак" не рассчитывает на защитника Леона Классена. Красно-белые этим летом могут продать или отдать в аренду защитника. Сейчас москвичи активно ищут варианты для своего игрока. Отмечается, что уход Классена стал еще более актуален после того, как столичные практически оформили трансфер фулбэка греческого "Олимпиакоса" Олега Рябчука.
23-летний Леон Классен с 2022 года выступает за московский "Спартак". Действующий контракт защитника с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" хочет избавиться от защитника Леона Классена
Защитник московского "Спартака" Леон Классен в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Фото: РФС