— Ну и что, что Медина ушел в "Спартак"? Все решения принимает сам игрок. Насильно ставить подпись его не заставляют. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Нужно так относиться к таким переходам, — передает слова Орлова Sport24.
В текущее трансферное окно полузащитник Хесус Медина покинул московский ЦСКА ради перехода в другую столичную команду – "Спартак". Красно-белые подписали парагвайца до лета 2026 года. Он стал первым игроком с 1994 года, который напрямую перешел из ЦСКА в "Спартак".
26-летний Хесус Медина выступал за "армейцев" с 2022 года. В составе ЦСКА полузащитник выиграл Кубок России и серебряные медали чемпионата страны.
Орлов – о Медине в "Спартаке": рыба ищет, где глубже, человек — где лучше
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"