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Орлов – о Медине в "Спартаке": рыба ищет, где глубже, человек — где лучше

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
— Ну и что, что Медина ушел в "Спартак"? Все решения принимает сам игрок. Насильно ставить подпись его не заставляют. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Нужно так относиться к таким переходам, — передает слова Орлова Sport24.

В текущее трансферное окно полузащитник Хесус Медина покинул московский ЦСКА ради перехода в другую столичную команду – "Спартак". Красно-белые подписали парагвайца до лета 2026 года. Он стал первым игроком с 1994 года, который напрямую перешел из ЦСКА в "Спартак".

26-летний Хесус Медина выступал за "армейцев" с 2022 года. В составе ЦСКА полузащитник выиграл Кубок России и серебряные медали чемпионата страны.


Орлов Спартак ЦСКА Медина Российские трансферы
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