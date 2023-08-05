Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
5 - 1 5 1
РостовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Рубин
0 - 1 0 1
Спартак1 тайм
ЦСКА
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.1X 3.85П2 3.55

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
1 - 2 1 2
Химки2 тайм
Тюмень
1 - 0 1 0
Ленинградец1 тайм
П1 1.03X 12П2 65
Торпедо
18:00
СоколНе начат
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Абаскаль – о возможном дебюте Медины за "Спартак": если ход матча с "Рубином" позволит, то вы можете его увидеть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, выпустит ли он в игре 3-го тура РПЛ с казанским "Рубином" своего новичка Хесуса Медину.
Фото: ФК "Спартак"
– Если ход матча позволит, то вы можете его увидеть. Посмотрим, как все будет складываться. Две последние тренировки он провел с командой, так что полностью готов, — передает слова Абаскаля "Матч ТВ".

26-летний Хесус Медина стал футболистом московского "Спартака" в текущее трансферное окно. Парагваец перебрался в стан красно-белых из столичного ЦСКА. С новым клубом полузащитник заключил соглашение на три года.

Отметим, что Хесус Медина еще не успел дебютировать в футболке московского "Спартака". Это связано с тем, что после перехода южноамериканский игрок получил травму и оказался в лазарете. При этом на сегодняшний матч красно-белых с казанским "Рубином" (3 тур РПЛ) Медина попал в заявку.


Спартак Абаскаль Медина Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится