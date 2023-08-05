– Если ход матча позволит, то вы можете его увидеть. Посмотрим, как все будет складываться. Две последние тренировки он провел с командой, так что полностью готов, — передает слова Абаскаля "Матч ТВ".
26-летний Хесус Медина стал футболистом московского "Спартака" в текущее трансферное окно. Парагваец перебрался в стан красно-белых из столичного ЦСКА. С новым клубом полузащитник заключил соглашение на три года.
Отметим, что Хесус Медина еще не успел дебютировать в футболке московского "Спартака". Это связано с тем, что после перехода южноамериканский игрок получил травму и оказался в лазарете. При этом на сегодняшний матч красно-белых с казанским "Рубином" (3 тур РПЛ) Медина попал в заявку.
Абаскаль – о возможном дебюте Медины за "Спартак": если ход матча с "Рубином" позволит, то вы можете его увидеть
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, выпустит ли он в игре 3-го тура РПЛ с казанским "Рубином" своего новичка Хесуса Медину.
Фото: ФК "Спартак"