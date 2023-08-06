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Спортдиректор "Локомотива" Ульянов: мы получили второе предложение от "Вердера" по Тикнизяну. Оно меньше 4 млн евро

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о переговорах с бременским "Вердером" по поводу вероятного трансфера защитника сборной Армении Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
– Переговоры по Тикнизяну? Мы получили второе предложение от "Вердера". Оно меньше 4 млн евро, – приводит слова Ульянова "СЭ".

Ранее итальянское издание Tuttomercatoweb сообщило, что защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян в ближайшее время может перейти в "Вердер". По сведениям итальянской прессы, клуб Бундеслиги предложил 4 млн евро за 24-летнего футболиста. За эти деньги "железнодорожники" согласны расстаться со своим лучшим бомбардиром нового сезона.

Ранее появились слухи о том, что предложение бременцев российской стороне за Тикнизяна не превысило 2,5 млн евро. Такая сумма якобы не устроила руководство "красно-зеленых".

Наиру Тикнизяну 23 года. Он выступает за "Локомотив" с 2021 года. Контракт между сторонами действует до конца сезона-2025/26. Рыночная стоимость уроженца Санкт-Петербурга оценивается в 2,5 млн евро. В стартовом туре Бундеслиги "Вердер" в субботу, 12 августа, примет мюнхенскую "Баварию".


Локомотив Вердер Сборная Армении Тикнизян
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