– Переговоры по Тикнизяну? Мы получили второе предложение от "Вердера". Оно меньше 4 млн евро, – приводит слова Ульянова "СЭ".
Ранее итальянское издание Tuttomercatoweb сообщило, что защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян в ближайшее время может перейти в "Вердер". По сведениям итальянской прессы, клуб Бундеслиги предложил 4 млн евро за 24-летнего футболиста. За эти деньги "железнодорожники" согласны расстаться со своим лучшим бомбардиром нового сезона.
Ранее появились слухи о том, что предложение бременцев российской стороне за Тикнизяна не превысило 2,5 млн евро. Такая сумма якобы не устроила руководство "красно-зеленых".
Наиру Тикнизяну 23 года. Он выступает за "Локомотив" с 2021 года. Контракт между сторонами действует до конца сезона-2025/26. Рыночная стоимость уроженца Санкт-Петербурга оценивается в 2,5 млн евро. В стартовом туре Бундеслиги "Вердер" в субботу, 12 августа, примет мюнхенскую "Баварию".
Спортдиректор "Локомотива" Ульянов: мы получили второе предложение от "Вердера" по Тикнизяну. Оно меньше 4 млн евро
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о переговорах с бременским "Вердером" по поводу вероятного трансфера защитника сборной Армении Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"