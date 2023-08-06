- Мы очень хотим порадовать болельщиков, в первую очередь мы играем ради них. Нам важно, чтобы они получили удовольствие от результата и в хорошем настроении вернулись домой. Что касается волнения, то это третий, а не 23-й тур, о волнении речи не идет, скорее предстартовое, но это не давление.
Сегодня, 6 августа "Балтика" примет в рамках 3-го тура чемпионата Росси воронежский "Факел". Начало матча в 17:30 по столичному времени. Напомним, калининградцы играют в российской Премьер-лиге впервые за 25 лет. Этот матч станет первым домашним поединком в нынешнем сезоне. Ранее подопечные Сергея Игнашевича потерпели два поражения в двух стартовых турах - 2:0 с "Сочи" и 2:1 против московского "Спартака". На данный момент сегодняшние соперники замыкают турнирную таблицу РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Игнашевич - о матче против "Факела": никакого волнения. Это 3-й, а не 23-й тур
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал, что команда не испытывает никакого давления в преддверии матча 3-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: ФК "Балтика"