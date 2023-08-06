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Балтика
1 - 1 1 1
ФакелПерерыв
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.7
Сочи
20:00
АхматНе начат
П1 2.35X 3.55П2 3.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.7X 3.45П2 1.65
Родина
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.08X 2.53П2 4.66
Кубань
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 2.19X 3.17П2 2.74
Динамо Мх
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
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Игнашевич - о матче против "Факела": никакого волнения. Это 3-й, а не 23-й тур

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал, что команда не испытывает никакого давления в преддверии матча 3-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: ФК "Балтика"
- Мы очень хотим порадовать болельщиков, в первую очередь мы играем ради них. Нам важно, чтобы они получили удовольствие от результата и в хорошем настроении вернулись домой. Что касается волнения, то это третий, а не 23-й тур, о волнении речи не идет, скорее предстартовое, но это не давление.

Сегодня, 6 августа "Балтика" примет в рамках 3-го тура чемпионата Росси воронежский "Факел". Начало матча в 17:30 по столичному времени. Напомним, калининградцы играют в российской Премьер-лиге впервые за 25 лет. Этот матч станет первым домашним поединком в нынешнем сезоне. Ранее подопечные Сергея Игнашевича потерпели два поражения в двух стартовых турах - 2:0 с "Сочи" и 2:1 против московского "Спартака". На данный момент сегодняшние соперники замыкают турнирную таблицу РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Игнашевич Балтика Факел
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