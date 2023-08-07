"Зенит" начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать", — сказал Федотов.
"Зенит" в первом туре РПЛ обыграл "Пари НН" (2:0), а затем сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). В этом матче после его окончания был удалён Сергей Семак. Из-за этого специалист пропустил матч третьего тура с "Динамо" (2:3).
Источник: "Чемпионат".
Судья Федотов: "Зенит" начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что работать на матчах "Зенита" арбитры стали по-другому.
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