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Судья Федотов: "Зенит" начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать

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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что работать на матчах "Зенита" арбитры стали по-другому.
Фото: Getty Images
"Зенит" начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать", — сказал Федотов.

"Зенит" в первом туре РПЛ обыграл "Пари НН" (2:0), а затем сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). В этом матче после его окончания был удалён Сергей Семак. Из-за этого специалист пропустил матч третьего тура с "Динамо" (2:3).

Источник: "Чемпионат".


Федотов Зенит
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