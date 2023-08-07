— Я не верю в него на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провел неудачно. Да и у "Зенита" состав в любом случае круче. Хотя сейчас "Спартак" сделал качественные приобретения. Бонгонда с первых же матчей начал оправдывать вложения. Должен усилить команду и Медина.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" успел провести три матча. При этом красно-белые в этих играх достигли 100-процентного показателя. Они набрали девять очков из девяти возможных. Сейчас столичный клуб занимает промежуточное первое место в турнирной таблице. Отметим, что в минувшем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля финишировали с бронзовыми медалями.
Свой следующий матч в чемпионате России московский "Спартак" проведет 11 августа. Он в гостях сыграет против екатеринбургского "Урала".
Источник: "СЭ"
Орещук – о шансах "Спартака" на чемпионство: не верю в красно-белых на дистанции
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался о чемпионских перспективах столичного "Спартака" в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"