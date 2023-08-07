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Бразильский защитник "Браги" Тормена может перейти в "Спартак"

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Московский "Спартак" интересуется услугами центрального защитника португальской "Браги" Торменой.
Фото: ФК "Брага"
Как утверждает источник, "красно-белые" уже начали переговоры с агентами 27-летнего бразильца. От лица "Спартака" их ведет агент Марина Мутавджич. Не сообщается, насколько стороны продвинулись к сделке. Ранее представитель Тормены Рафаэль Норманд подтвердил интерес к своему клиенту со стороны другого российского клуба "Краснодара".

В прошлом сезоне защитник появился на поле в 40 матчах за "Брагу", записав на свой счет единственный гол. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро. Контракт Тормены с "Брагой", за которую он выступает с 2019 года, рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Metaratings


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