Как утверждает источник, "красно-белые" уже начали переговоры с агентами 27-летнего бразильца. От лица "Спартака" их ведет агент Марина Мутавджич. Не сообщается, насколько стороны продвинулись к сделке. Ранее представитель Тормены Рафаэль Норманд подтвердил интерес к своему клиенту со стороны другого российского клуба "Краснодара".
В прошлом сезоне защитник появился на поле в 40 матчах за "Брагу", записав на свой счет единственный гол. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро. Контракт Тормены с "Брагой", за которую он выступает с 2019 года, рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Metaratings
Бразильский защитник "Браги" Тормена может перейти в "Спартак"
Московский "Спартак" интересуется услугами центрального защитника португальской "Браги" Торменой.
Фото: ФК "Брага"