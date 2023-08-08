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Агент: если Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ, то он получит 500 тысяч евро

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Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, заявил о том, что его клиент получит бонус в размере 500 тысяч евро, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.
Фото: РИА Новости
– Могу одну тайну раскрыть: если Костя станет лучшим бомбардиром чемпионата, он получит бонус 500 тысяч евро. Хотим его заработать, — передает слова Сафонова "РБ Спорт".

В настоящее время Константин Тюкавин успел провести три матча в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Форвард сумел записать в собственный актив три забитых мяча. В гонке бомбардиров он уступает лишь форварду столичного ЦСКА Федору Чалову (четыре гола).

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Действующее соглашение нападающего с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.


Тюкавин Динамо Сафонов
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