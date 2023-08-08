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Спортдир "Локомотива": Чистяков был в нашем шорт-листе. Но дальше слухов дело не зашло

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Спортивный директор столичного "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, интересен ли "железнодорожникам" защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков.
Фото: ФК "Зенит"
– Дмитрий Чистяков был в нашем шорт-листе. Но дальше слухов дело не зашло. Ждать ли еще трансферы? Мы надеемся, может быть. Мы всегда ищем усиление, — передает слова Ульянова Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский "Локомотив" летом хочет подписать защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова. При этом уточнялось, что сине-бело-голубые готовы продать своего игрока "железнодорожникам", если за него будет выложено пять миллионов евро.

29-летний Чистяков является футболистом команды с берегов Невы с 2021 года. Действующий контракт Дмитрия с петербургского "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.


Локомотив Чистяков Зенит Российские трансферы
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