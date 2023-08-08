— Всегда что-то получается лучше у соперника, что-то у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч. График сложный, нам надо было сделать ротацию, "Ростов" сделал еще большую. Домашний матч, много болельщиков, которых хотелось порадовать. Хотелось сыграть для зрителей. Рад, что одержали победу, – передает слова Гончаренко "Матч ТВ".
Сегодня в рамках второго тура групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России (квартет B) екатеринбургский "Урал" дома сыграл против донского "Ростова". Встреча завершилась минимальной викторией команды Виктора Гончаренко (1:0). В первом тайме "шмели" усилиями полузащитника Александра Юшина открыли счет в поединке, а южане до финального свистка так и не сумели отыграть один мяч.
Свой следующий матч екатеринбургский "Урал" проведет в Российской Премьер-Лиге. В рамках четвертого тура данного соревнования коллектив Виктора Гончаренко столкнется с московским "Спартаком". Эта встреча состоится 11 августа 2023 года.
Главный тренер "Урала" Гончаренко: график сложный, нам надо было сделать ротацию, "Ростов" сделал еще большую
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко оценил победу екатеринбургской команды над "Ростовом" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"