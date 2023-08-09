"Рахимов только комплектует состав "Рубина". Пока рано делать выводы. Рахимова после трех игр отправлять в отставку?" — сказал Талалаев.
Рашид Рахимов возглавил "Рубин" по ходу прошлого сезона, сумев помочь команде завоевать первое место в Первой лиге и вернуться в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон.
В первых турах РПЛ "Рубин" набрал два очка и занимает в турнирной таблице 13-е место. В Кубке России команда проиграла оба матча.
Источник: "Матч ТВ".
Талалаев: Рахимова после трех игр отправлять в отставку? Пока рано делать выводы
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев посоветовал предоставить больше времени главному тренеру "Рубина" Рашиду Рахимову.
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