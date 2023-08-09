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Талалаев: Рахимова после трех игр отправлять в отставку? Пока рано делать выводы

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Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев посоветовал предоставить больше времени главному тренеру "Рубина" Рашиду Рахимову.
Фото: Getty Images
"Рахимов только комплектует состав "Рубина". Пока рано делать выводы. Рахимова после трех игр отправлять в отставку?" — сказал Талалаев.

Рашид Рахимов возглавил "Рубин" по ходу прошлого сезона, сумев помочь команде завоевать первое место в Первой лиге и вернуться в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон.

В первых турах РПЛ "Рубин" набрал два очка и занимает в турнирной таблице 13-е место. В Кубке России команда проиграла оба матча.

Источник: "Матч ТВ".


Рахимов Талалаев Рубин Химки
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