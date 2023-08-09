"Я бы не сказал, что Славиша не так объяснял нам что-то или не объяснял... Йоканович мне показался хорошим тренером. Думаю, больше должны футболисты ответственность на себя брать", — сказал Фомин.
26-летний Фомин считает, что, вероятно, сербскому специалисту стоило объяснять свои требования чаще, однако, когда это происходило, он говорил убедительно и понятно. При Йокановиче Фомин стал капитаном московской команды, однако новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка назначил капитаном бело-голубых Фабиана Бальбуэна.
Источник: "Известия".
Фомин — об Йокановиче: показался хорошим тренером. Футболисты должны больше брать на себя ответственность
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.
Фото: "Чемпионат"