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Фомин — об Йокановиче: показался хорошим тренером. Футболисты должны больше брать на себя ответственность

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.
Фото: "Чемпионат"
"Я бы не сказал, что Славиша не так объяснял нам что-то или не объяснял... Йоканович мне показался хорошим тренером. Думаю, больше должны футболисты ответственность на себя брать", — сказал Фомин.

26-летний Фомин считает, что, вероятно, сербскому специалисту стоило объяснять свои требования чаще, однако, когда это происходило, он говорил убедительно и понятно. При Йокановиче Фомин стал капитаном московской команды, однако новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка назначил капитаном бело-голубых Фабиана Бальбуэна.

Источник: "Известия".


Йоканович Фомин Динамо
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