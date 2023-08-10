"Мне кажется, шанс признать расторжение обоснованным есть только в том случае, если опасность угрожала ему непосредственно. Иначе с такой же долей вероятности можно разорвать контракт, потому что в Москве происходят ДТП", — сказал Прокопец.
27-летний футболист из Норвегии Матиас Норманн стал игроком "Ростова" в далёком 2019 году, перейдя из "Брайтона". С 2021 по 2022 год спортсмен играл в Англии за "Норвич", а минувший сезон провёл на правах аренды с "Динамо". Он покинул расположение московской команды, так как почувствовал угрозу своей жизни после атаки дронов на столицу.
Источник: "РБ Спорт".
Юрист Прокопец — о Норманне: с такой же долей вероятности можно разорвать контракт из-за ДТП В Москве
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с полузащитником Матиасом Норманном.
Фото: "Чемпионат"