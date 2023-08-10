"Чисто теоретически этот трансфер реален. 35 миллионов евро за итальянского футболиста? Мне кажется, это очень много. Мне кажется, что вообще есть более интересные футболисты для "Зенита", — сказал Барбоза.
24-летний Дзаньоло является воспитанником "Дженоа" и "Фиорентины". Наибольшую известность футболист получил, когда начал выступать за "Рому". Однако в начале 2023 года спортсмен решил покинуть команду и перешёл в "Галатасарай" за 15 миллионов евро. В его контракте прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.
Источник: "Спорт день за днём".
Агент Барбоза — о Дзаньоло в "Зените": теоретически трансфер реален, но для клуба есть более интересные футболисты
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход полузащитника "Галатасарая" Николы Дзаньоло в "Зенит".
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