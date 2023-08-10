– Когда меня звали в "Спартак"? Где-то в 2015-м, после "Ростова". Почему не договорились – не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.
Жалею ли, что не возглавил "Спартак"? Конечно, жалею! Это самый лучший клуб страны! "Зенит" может делать что угодно, но болельщиков "Спартака" больше – это народная команда. Как "Црвена Звезда" [в Сербии], – приводит слова Божовича "СЭ".
В 2018 году нападающий Артем Дзюба играл в тульском "Арсенале" под руководством Миодрага Божовича. 55-летний сербский специалист является рекордсменом среди всех иностранных тренеров по количеству проведенных матчей в чемпионате России. В разные годы с 2008 по 2022 годы Божович возглавлял пермский "Амкар", "Москву", столичные "Динамо" и "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал" и самарские "Крылья Советов". С 2015 по 2017 годы серб занимал пост главного тренера белградской "Црвены Звезды".
Божович: жалею, что не возглавил "Спартак" – это самый лучший клуб страны! "Зенит" может делать что угодно
Бывший тренер тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" Миодраг Божович рассказал, что в 2015 году получил предложение возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Арсенал Тула"