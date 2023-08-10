– Наверное, Дима не готов будет к матчу с "Факелом". Он не до конца восстановился от травмы. Чистяков себя чувствует намного лучше, но вы понимаете, что ни у кого нет желания выйти и усугубить травму. Поэтому лучше до конца долечиться.
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков получил травму в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против "Ростова" (1:1), который состоялся 29 июля 2023 года. На 17 минуте минувшего поединка он был заменен на Страхиню Эраковича.
29-летний Дмитрий Чистяков в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах петербургского "Зенита". Российский защитник не сумел отметиться баллами за результативность.
Матч четвертого тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и воронежским "Факелом" состоится 13 августа 2023 года. Его начало запланировано на 17:30 (по московскому времени).
Источник: Metaratings
Защитник "Зенита" Чистяков из-за травмы пропустит матч 4-го тура РПЛ с "Факелом"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил о том, что его клиент пропустит матч четвертого тура чемпионата России с "Факелом".
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