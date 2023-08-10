– Была серия из четырех поражений подряд из-за чего настроение в команде было не очень. Поэтому сейчас сделали все возможное и, конечно, рады победе над ЦСКА. Она далась нам достаточно легко, и на протяжении всего матча вся команда поддерживала друг друга. Евсеев после матча сказал, что это наша победа, похвалил, запрыгнул на стул. Мы все порадовались.
9 августа 2023 года в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" местный ЦСКА сыграл против "Факела". Они сыграли в рамках второго тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Воронежская команда одержала викторию со счетом 2:0, забив в каждом из таймов по голу. Отметим, что оба мяча в свой актив записал Максим Максимов. Для коллектива Вадима Евсеева эта победа стала первой в нынешнем сезоне. До этого он шел на серии из четырех неудач кряду.
Свой следующий поединок воронежский "Факел" проведет в гостях с петербургским "Зенитом". Встреча, которая будет организована в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу, пройдет 13 августа 2023 года.
Источник: РИА Новости
Нападающий "Факела" Ивахнов: победа над ЦСКА далась нам достаточно легко
Форвард воронежского "Факела" Матвей Ивахнов оценил победу своей команды на московским ЦСКА (2:0) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Факел"