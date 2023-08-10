– Ведем ли мы переговоры с ЦСКА по Карраскалю? Если будет сделка, мы вам об этом сообщим. Карраскаль — неплохой футболист, но он давно не тренировался», — передает слова Пивоварова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" этим летом хочет подписать полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля. Отмечалось, что стороны уже начали переговоры по возможному трансферу колумбийца.
Действующий контракт Хорхе Карраскаля и московского ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в семь миллионов евро.
Гендиректор "Динамо": Карраскаль — неплохой игрок, но он давно не тренировался
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном трансфере полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля.
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