- Обидно. Я команду настраивал, говорил, что мы в большом долгу перед нашими болельщиками. Мы в долгу и остаемся и будем делать все возможное. Сейчас у нас кадровая ситуация выправляется, у нас сейчас есть конкуренция. Будем уже думать как по-взрослому выставлять состав, который был причастен к свершениям прошлого.
Грозненский "Ахмат" проиграл на своем поле во втором туре текущего розыгрыша Кубка России "Балтике" со счетом 0:2. Подопечные Сергея Ташуева пропустили по голу в каждом из таймов. Автором первого мяча стал защитник "Ахмата" Андрей Семенов, срезавший мяч в собственные ворота. Финальный счет на 62-й минуте встречи установил форвард гостей Дмитрий Барков. Таким образом грозненцы занимают последнее место в турнирной таблице группы С, не набрав ни одного очка.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев - о поражении от "Балтики": мы в большом долгу перед нашими болельщиками. Будем делать все возможное
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мыслями после домашнего поражения в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России от "Балтики" (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"