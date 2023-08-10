"Это правда. Но клуб сейчас не заинтересован в продаже игрока", - приводит слова Кристинциано Sport24.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что московский ЦСКА может выкупить 80% прав на 22-летнего парагвайского защитника Алана Родригеса. В этом сезоне он провел за "Росарио Сентраль" 27 матчей, в которых отличился одним забитым голом и пятью результативными ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость левого защитника, контракт которого истекает в конце 2025 года, в 2,5 миллиона евро.
Вице-президент "Росарио Сентраль" - об интересе ЦСКА к защитнику Родригесу: клуб сейчас не заинтересован в продаже
Вице-президент "Росарио Сентраль" Каролина Кристинциано подтвердила интерес ЦСКА к защитнику Алану Родригесу.
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