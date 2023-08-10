- Иногда бывает, что команда себя в таком напряженном графике хорошо чувствует. Но если третий матч за неделю, то бывают сложности. Но мы понимаем, что есть график, не стоит на это обращать внимание. Какую-то ротацию мы сделали, ребята находятся в хорошем тонусе, поэтому не нужно об этом думать, а лучше готовиться отдать всю энергию в матче со "Спартаком".
Матч 4-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Урал" примет столичный "Спартак" состоится в пятницу, 11 августа в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Отметим, что для подопечных Виктора Ганчаренко это будет третья игра за последние шесть дней. 5 августа уральцы в рамках второго тура текущего розыгрыша чемпионата России одолели на выезде "Оренбург" со счетом 2:0, а спустя всего три дня на домашнем поле обыграли в Кубке России "Ростов" (1:0).
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко - о матче против "Спартака": не стоит обращать внимание на график. "Урал" находится в хорошем тонусе
Наставник "Урала" Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Фото: РИА Новости