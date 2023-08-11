"Не сказал бы, что Широков меня как-то ненавидел. Вот их конфликт с Хохловым я видел. Они друг друга прям никак не переваривали", — сказал Темников.
34-летний Темников находился в структуре "Динамо" с 2016 по 2019 год. За это время футболист провёл в команде 59 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Источник: Sport24.
Экс-игрок "Динамо" Темников: Хохлов и Широков прям никак не переваривали
Бывший полузащитник "Динамо" Иван Темников вспомнил взаимоотношения между Дмитрием Хохловым и Романом Широковым.
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