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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.05X 3.9П2 3.5
Оренбург
17:30
КраснодарНе начат
П1 2.95X 3.75П2 2.38
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.6

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
16:00
ШинникНе начат
П1 2.21X 3.25П2 3.4
Химки
17:00
РодинаНе начат
П1 2.2X 3.2П2 3.5
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.45
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.97X 3.35П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
14:30
НоттингемНе начат
П1 1.21X 7.4П2 15
Шеффилд Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.31
Брайтон
17:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.6
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.35
Борнмут
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.7
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.72X 4.1П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
ЖиронаНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.2
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.55X 3П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
18:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.9П2 4.4
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.4
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Вратарь Свинов - о победном голе "Урала" "Спартаку": недопонимание, конечно. Получилось то, что получилось

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Голкипер московского "Спартака" Илья Свинов прокомментировал ситуацию с решающим голом в свои ворота в выездном матче 4 тура РПЛ против "Урала" (2:3).
Фото: РИА Новости
- Недопонимание, конечно. Когда сейчас пересматриваешь, понимаешь, что можно просто остаться, и Руслан без проблем сыграл этот мяч. Чуть не разобрались: я пошел плохо, он ставил корпус, и я видел, что Бикфалви из-под него бил, и остановился, хотел среагировать на удар. Получилось то, что получилось, - передает слова Свинова Matchtv.ru.

Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершился волевой победой "шмелей" со счетом 3:2, при этом свои последние голы хозяева поля забили на 90 минуте и на 90+4 минуте. Победный гол уральцев состоялся после ошибки защитника Руслана Литвинова, который в своей штрафной неудачно попытался укрыть мяч корпусом от нападающего "Урала" Эрика Бикфалви, в результате чего форвард дотянулся до мяча и переправил его в ворота мимо голкипера Ильи Свинова.


Спартак Урал Свинов
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