- Недопонимание, конечно. Когда сейчас пересматриваешь, понимаешь, что можно просто остаться, и Руслан без проблем сыграл этот мяч. Чуть не разобрались: я пошел плохо, он ставил корпус, и я видел, что Бикфалви из-под него бил, и остановился, хотел среагировать на удар. Получилось то, что получилось, - передает слова Свинова Matchtv.ru.
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершился волевой победой "шмелей" со счетом 3:2, при этом свои последние голы хозяева поля забили на 90 минуте и на 90+4 минуте. Победный гол уральцев состоялся после ошибки защитника Руслана Литвинова, который в своей штрафной неудачно попытался укрыть мяч корпусом от нападающего "Урала" Эрика Бикфалви, в результате чего форвард дотянулся до мяча и переправил его в ворота мимо голкипера Ильи Свинова.
Вратарь Свинов - о победном голе "Урала" "Спартаку": недопонимание, конечно. Получилось то, что получилось
Голкипер московского "Спартака" Илья Свинов прокомментировал ситуацию с решающим голом в свои ворота в выездном матче 4 тура РПЛ против "Урала" (2:3).
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