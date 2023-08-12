- Видно, что "Крылья" хорошо подошли физически к старту, показывают движение, игру. Плюс у самарцев есть молодежь, которая хочет показывать себя, поэтому они грозные соперники. Но "Локомотив" тоже показывает хорошую игру. Поэтому будет интересно понаблюдать за командами, которые хорошо стартовали. Думаю, что "Локомотив" победит "Крылья Советов" со счетом 2:1, - передает слова Булыкина Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" встретятся между собой в рамках 4 тура Российской премьер-лиги, игра пройдет 12 августа на столичной "РЖД Арене" и начнется в 15:00. Волжане в трех стартовых матчах набрали 7 очков и занимают четвертую строчку турнирной таблицы, в предыдущем туре "Крылья" разгромили на своем поле "Ростов" со счетом 5:1. "Локомотив" с 4 очками находится на восьмой позиции, в 3 туре красно-зеленые потерпели крупное выездное поражение от ЦСКА (1:4).
Булыкин: будет интересно понаблюдать за "Локомотивом" и "Крыльями Советов", которые хорошо стартовали
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч "железнодорожников" против "Крыльев Советов" в рамках 4 тура РПЛ.
Фото: ТАСС