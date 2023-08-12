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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.05X 3.9П2 3.5
Оренбург
17:30
КраснодарНе начат
П1 2.95X 3.75П2 2.38
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.6

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
16:00
ШинникНе начат
П1 2.21X 3.25П2 3.4
Химки
17:00
РодинаНе начат
П1 2.2X 3.2П2 3.5
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.45
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.97X 3.35П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
14:30
НоттингемНе начат
П1 1.21X 7.4П2 15
Шеффилд Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.31
Брайтон
17:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.6
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.35
Борнмут
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.7
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.72X 4.1П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
ЖиронаНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.2
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.55X 3П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
18:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.9П2 4.4
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.4
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Булыкин: будет интересно понаблюдать за "Локомотивом" и "Крыльями Советов", которые хорошо стартовали

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч "железнодорожников" против "Крыльев Советов" в рамках 4 тура РПЛ.
Фото: ТАСС
- Видно, что "Крылья" хорошо подошли физически к старту, показывают движение, игру. Плюс у самарцев есть молодежь, которая хочет показывать себя, поэтому они грозные соперники. Но "Локомотив" тоже показывает хорошую игру. Поэтому будет интересно понаблюдать за командами, которые хорошо стартовали. Думаю, что "Локомотив" победит "Крылья Советов" со счетом 2:1, - передает слова Булыкина Metaratings.ru.

Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" встретятся между собой в рамках 4 тура Российской премьер-лиги, игра пройдет 12 августа на столичной "РЖД Арене" и начнется в 15:00. Волжане в трех стартовых матчах набрали 7 очков и занимают четвертую строчку турнирной таблицы, в предыдущем туре "Крылья" разгромили на своем поле "Ростов" со счетом 5:1. "Локомотив" с 4 очками находится на восьмой позиции, в 3 туре красно-зеленые потерпели крупное выездное поражение от ЦСКА (1:4).


Локомотив Крылья Советов Булыкин
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