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"СЭ": для перехода Захаряна из "Динамо" в "Реал Сосьедад" осталось уладить детали личного контракта

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По данным СМИ, московское "Динамо" и испанский "Реал Сосьедад" договорились об условиях трансфера полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ
Для закрытия сделки по трансферу 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо" в "Реал Сосьедад" осталось согласовать неключевые детали личного контракта, сообщают СМИ.

По данным источника, клубы уже пришли к соглашению по условиям сделки и переход с высокой вероятностью состоится. Сообщается, что в настоящий момент Захарян продолжает тренироваться вместе с "Динамо" и теоретически может сыграть в домашнем матче 4 тура РПЛ против калининградской "Балтики", но его участие в этой игре имеет невысокую вероятность.

Ранее появилась информация, что сумма трансферной компенсации за Захаряна со стороны "Реал Сосьедад" составит 12 миллионов евро и возможные бонусы. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 5 матчах "Динамо" во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Источник: "СЭ"


Динамо Ла Лига Реал Сосьедад Захарян Российские трансферы
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