Для закрытия сделки по трансферу 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо" в "Реал Сосьедад" осталось согласовать неключевые детали личного контракта, сообщают СМИ.
По данным источника, клубы уже пришли к соглашению по условиям сделки и переход с высокой вероятностью состоится. Сообщается, что в настоящий момент Захарян продолжает тренироваться вместе с "Динамо" и теоретически может сыграть в домашнем матче 4 тура РПЛ против калининградской "Балтики", но его участие в этой игре имеет невысокую вероятность.
Ранее появилась информация, что сумма трансферной компенсации за Захаряна со стороны "Реал Сосьедад" составит 12 миллионов евро и возможные бонусы. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 5 матчах "Динамо" во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Источник: "СЭ"
"СЭ": для перехода Захаряна из "Динамо" в "Реал Сосьедад" осталось уладить детали личного контракта
По данным СМИ, московское "Динамо" и испанский "Реал Сосьедад" договорились об условиях трансфера полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ