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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.33X 4.3П2 12
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.4X 2.42П2 4.8
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 5.1X 2.26П2 2.5
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.11X 8.8П2 36
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 1.99X 3.65П2 3.8
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
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Metaratings: "Спартак" отказался от трансфера защитника "Браги" Тормены

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Московский "Спартак" отказался от возможного подписания защитника португальской "Браги" Витора Тормены.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Спартак" решил прекратить переговоры о трансфере защитника "Браги" Витора Тормены. Красно-белые посчитали, что бразилец по своим качествам не подойдет под игру Гильермо Абаскаля. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Витор близок к переходу в "Краснодар".

27-летний Тормена имеет действующее соглашение с португальской "Брагой" до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в пять миллионов евро. В прошлом сезоне Витор принял участие в 40 матчах и забил один гол.

Источник: Metaratings


Спартак Тормена Краснодар Брага Российские трансферы
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