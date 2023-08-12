Как сообщает источник, "Спартак" решил прекратить переговоры о трансфере защитника "Браги" Витора Тормены. Красно-белые посчитали, что бразилец по своим качествам не подойдет под игру Гильермо Абаскаля. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Витор близок к переходу в "Краснодар".
27-летний Тормена имеет действующее соглашение с португальской "Брагой" до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в пять миллионов евро. В прошлом сезоне Витор принял участие в 40 матчах и забил один гол.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" отказался от трансфера защитника "Браги" Тормены
Московский "Спартак" отказался от возможного подписания защитника португальской "Браги" Витора Тормены.
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