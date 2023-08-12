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"РБ Спорт": "Спартак" выставил полузащитника Зобнина на трансфер

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Московский "Спартак" хочет расстаться с российским полузащитником Романом Зобниным в текущее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, "Спартак" этим летом намерен расстаться с Романом Зобниным. Полузащитника уже выставили на трансфер. Отмечается, что красно-белые успели предложить своего игрока нескольким российским клубом.

29-летний Зобнин является футболистом московского "Спартака" с лета 2016 года. Действующий контракт российского футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в шесть миллионов евро. В текущем сезоне Зобнин принял участие в шести матчах и забил один мяч.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Зобнин Российские трансферы
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