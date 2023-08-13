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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.76X 4.1П2 4.6
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.42X 5П2 8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.62X 4.3П2 6.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
АкронНе начат
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.45X 3.3П2 2.95
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.65П2 2.6
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.42

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.85
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.91X 3.8П2 4.1
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.56

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
П1 3.95X 3.55П2 2.03
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 2X 3.5П2 4.1
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3.35X 3.6П2 2.2
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.48X 4.8П2 7
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.7
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Тихонов: у "Факела" дела пока совсем не ладятся, "Зенит" может отвести душу по полной

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Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 4 тура РПЛ "Зенит" - "Факел".
Фото: ФК "Факел"
- У чемпионов страны наметились вполне конкретные проблемы с доминированием после отъезда Малкома. Шлейфом еще идет психологическая уверенность, которую стало труднее подкреплять голами. Но у "Факела" дела пока совсем не ладятся, ноль очков в чемпионате, и здесь шансы их взять тоже крайне призрачны. Хозяева могут отвести душу по полной за все предыдущие обиды, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.

Действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга в текущей турнирной таблице по ходу 4 тура Российской премьер-лиги занимает девятое место, набрав 4 очка в 3 матчах. В домашней игре 3 тура сине-бело-голубые потерпели поражение от московского "Динамо" (2:3), после этого петербуржцы одержали выездную победу над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках группового этапа Кубка России.

Воронежский "Факел" занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы, оставаясь единственной командой РПЛ, не набравшей ни одного очка. В рамках 3 тура команда Вадима Евсеева потерпела выездное поражение от калининградской "Балтики" (1:2). После этого воронежцы в матче Кубка России обыграли на выезде ЦСКА (2:0), одержав свою первую победу во всех турнирах в текущем сезоне.


Зенит Факел Тихонов
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