- У чемпионов страны наметились вполне конкретные проблемы с доминированием после отъезда Малкома. Шлейфом еще идет психологическая уверенность, которую стало труднее подкреплять голами. Но у "Факела" дела пока совсем не ладятся, ноль очков в чемпионате, и здесь шансы их взять тоже крайне призрачны. Хозяева могут отвести душу по полной за все предыдущие обиды, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.
Действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга в текущей турнирной таблице по ходу 4 тура Российской премьер-лиги занимает девятое место, набрав 4 очка в 3 матчах. В домашней игре 3 тура сине-бело-голубые потерпели поражение от московского "Динамо" (2:3), после этого петербуржцы одержали выездную победу над "Крыльями Советов" (1:0) в рамках группового этапа Кубка России.
Воронежский "Факел" занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы, оставаясь единственной командой РПЛ, не набравшей ни одного очка. В рамках 3 тура команда Вадима Евсеева потерпела выездное поражение от калининградской "Балтики" (1:2). После этого воронежцы в матче Кубка России обыграли на выезде ЦСКА (2:0), одержав свою первую победу во всех турнирах в текущем сезоне.
Тихонов: у "Факела" дела пока совсем не ладятся, "Зенит" может отвести душу по полной
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 4 тура РПЛ "Зенит" - "Факел".
Фото: ФК "Факел"