- Посмотрим, что будет в ситуации с Норманном. Давайте дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение "Ростова". Если не прибудет, тогда будем говорить об этом, - передает слова Арутюнянца Matchtv.ru.
27-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн, трансфер которого принадлежит "Ростову", в настоящее время в соответствии с арендным договором должен выступать за московское "Динамо". Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров рассказал, что Норманн покинул Российскую Федерацию и объявил о расторжении своих действующих контрактов с "Ростовом" и "Динамо" в одностороннем порядке, мотивируя это атакой дронов на небоскребы ММДЦ "Москва-Сити".
Президент "Ростова" Арутюнянц: дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на вопрос о ситуации с норвежским хавбеком Матиасом Норманном, объявившим об одностороннем расторжении контрактов с "Ростовом" и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"