Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Факел1 тайм
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.73X 4.2П2 5

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
ТюменьПерерыв
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.7X 3П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 2 2 2
Тоттенхэм2 тайм
П1 7.4X 1.32П2 6.8
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.95X 3.8П2 2.39

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.14X 3.2П2 3.85
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.78X 3.95П2 4.6
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.4X 3.95П2 1.61

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
3 - 2 3 2
ЛансЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
Гавр2 тайм
П1 13X 1.09П2 21
Клермон
2 - 3 2 3
Монако2 тайм
Нант
1 - 2 1 2
Тулуза2 тайм
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.49X 3.6П2 2.85
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Игнашевич – о поражении от "Динамо": всем доволен, ребята сделали все, что могли

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от московского "Динамо" в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
– Мне сложно говорить по горячим следам, почему во втором тайме было меньше моментов, чем в первом, но он был хуже. Чем довольны в сегодняшнем матче? Всем доволен, ребята сделали все, что могли. Играли организованно и дисциплинированно. Сейчас за это поблагодарю их в раздевалке.

13 августа 2023 года калининградская "Балтика" провела гостевой матч против московского "Динамо" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых. Отметим, что оба мяча подопечные Сергея Игнашевича пропустили во втором тайме.

После четырех туров Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" имеет на своем счету три балла. Она занимает промежуточное 12-е место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Игнашевич Балтика Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится