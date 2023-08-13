– Мне сложно говорить по горячим следам, почему во втором тайме было меньше моментов, чем в первом, но он был хуже. Чем довольны в сегодняшнем матче? Всем доволен, ребята сделали все, что могли. Играли организованно и дисциплинированно. Сейчас за это поблагодарю их в раздевалке.
13 августа 2023 года калининградская "Балтика" провела гостевой матч против московского "Динамо" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых. Отметим, что оба мяча подопечные Сергея Игнашевича пропустили во втором тайме.
После четырех туров Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" имеет на своем счету три балла. Она занимает промежуточное 12-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Игнашевич – о поражении от "Динамо": всем доволен, ребята сделали все, что могли
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от московского "Динамо" в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"